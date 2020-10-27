Общественное пространство у Жемчужного пляжа в Петербурге благоустроят до осени 2024 года

Благоустройство выполнят в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

В Петербурге до 1 сентября 2024 года планируют благоустроить общественное пространство около Жемчужного пляжа на Финском заливе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 25 ноября.

Жители просили сохранить место отдыха на берегу залива. Для этого мы изменили трассировку проходящей здесь дороги. Как только позволит погода, начнем благоустраивать береговую линию. Обустроим общественное пространство с пляжем, где круглый год можно будет прогуляться, отдохнуть, посидеть с детьми, полюбоваться водой. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В ходе общественных обсуждений стало известно, что местные жители ожидают новое освещение, установку максимально возможного количества скамеек и шезлонгов. Пожелания учтены в проекте работ.

На территории общественного пространства будут безопасные пешеходные маршруты, велопарки, качели, спортивная площадка для детей, зоны тихого и пляжного отдыха и туалеты. Кроме того, установят видеонаблюдение.

Благоустройство выполнят в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Ранее мы рассказывали о новом общественном пространстве на набережной Леонтьевского мыса, где предусмотрели пешеходные и велодорожки, специальные места для выгула домашних животных, уличную мебель и декор. Площадь пространства составляет 20 тыс. "квадратов".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)