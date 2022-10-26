Новое общественное пространство открыли на набережной Леонтьевского мыса

На территории предусмотрены пешеходные и велодорожки, а также специальные места для выгула домашних животных, уличная мебель и декор.

В Петроградском районе Петербурга завершено благоустройство набережной Леонтьевского мыса. Об открытии общественного пространства информирует пресс-служба Смольного.

На церемонии открытия выступил глава района Владимир Омельницкий. Он выразил благодарность местным жителям, участвующих в выборе территории для благоустройства и в подготовке проектов. Чиновник уточнил, что в текущем году в голосованиях участвовали свыше 25 тыс. петербуржцев.

Общая площадь нового пространства составляет 20 тыс. кв.м. На территории предусмотрены пешеходные и велодорожки, а также специальные места для выгула домашних животных, уличная мебель и декор.

Ранее мы сообщили о том, что завершены работы по расчистке реки Карповки.

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