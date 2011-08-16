Очистка от донных отложений и крупногабаритных предметов была проведена в несколько этапов.

Завершены работы по расчистке реки Карповки. Они проводились по заказу Комитета по природопользованию в период с 2020 по 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба Комитета.

Очистка от донных отложений и крупногабаритных предметов была проведена в несколько этапов: от водолазного обследования до работы размывочных комплексов и извлечения донных отложений на основной акватории.

Нагрузку на бюджет города помогло снизить привлечение федеральных средств – 33 % от стоимости выполнения работ составили средства федерального бюджета.

Река Карповка расположена в Петроградском районе Санкт‑Петербурга, исток реки – река Большая Невка, устье реки – река Малая Невка. Всего в ходе работ извлечено около 40 000 м3 донных отложений.

Осенний месячник благоустройства завершен в Петербурге. Более 200 тыс. горожан вышли на уборку в День благоустройства в Петербурге.

Фото: Комитет по природопользованию