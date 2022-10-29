Более 200 тыс. горожан вышли на уборку в День благоустройства в Петербурге

Коммунальные службы привели в порядок 247,5 млн "квадратов" территории.

Осенний месячник благоустройства завершен в Петербурге. В уборке приняли участие более 217 тыс. горожан. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 3 ноября.

Коммунальные службы привели в порядок 247,5 млн "квадратов" территории, из них 60 млн – улично-дорожной сети, 46 млн – зеленых насаждений и 141 млн "квадратов" – у зданий администрации.

21 октября в рамках месячника прошел общегородской субботник – День благоустройства. Петербуржцы убирали листву и мусор, сажали деревья.

Каждую весну и каждую осень в месячники благоустройства тысячи горожан принимают участие в приведении в порядок скверов, парков, общественных пространств и своих дворов. Мы вместе делаем наш прекрасный город еще чище и краше, создаем комфортную для всех возрастов городскую среду. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Магистрали и дороги Северной столицы ежедневно убирали в среднем более 1200 единиц техники. Было вымыто порядка 2500 остановок общественного транспорта. Работники садово-парковых предприятий высадили 4000 деревьев, 13 700 кустарников и более 200 тыс. луковичных цветов. Ликвидировано 26 свалок, а специалисты ГБУ "Ленсвет" очистили 7568 опор наружного освещения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге отремонтировали проспект Культуры.

Фото: Смольный