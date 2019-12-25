Сегодня в Петербурге проходит традиционный Общегородской день благоустройства

Жители будут собирать мусор и утилизировать его, подрезать кустарники и высаживать цветы.

Сегодня, 29 октября, в Петербурге проводят Общегородской день благоустройства. Жителей города приглашают принять участие в работах.

Центральным объектом субботника стал Полюстровский парк в Красногвардейском районе. Однако горожанам предстоит привести в порядок не только эту территорию. В акции запланировано привести в порядок свыше ста площадок.

Жители будут собирать мусор и утилизировать его, подрезать кустарники и высаживать цветы. Детей и подростков научат делать скворечники для животных, для них проведут конкурс по созданию лучшего арт-объекта из пластиковых бутылок и устроят экологический квест.

Ранее на Piter.tv: в Центральном районе посадили кустарники и очистили стены зданий от надписей.

Фото: Pexels