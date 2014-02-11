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В Центральном районе посадили кустарники и очистили стены зданий от надписей
Сегодня, 17:30
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В Центральном районе посадили кустарники и очистили стены зданий от надписей

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На субботник пришли школьники и студенты.

Сегодня, 15 октября, в Центральном районе прошел субботник. "Автопарк №1 "Спецтранс" организовал работу пунктов раздельного сбора отходов, пункты приема батареек и макулатуры.  Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. 

Жители города посадили кустарники, убрали опавшую листву и помогли коммунальщикам отмыть стены домов от граффити. 

Добавили еще немного зелени - высадили саженцы японской спиреи.

Пресс-служба администрации Центрального района

На субботник пришли школьники и студенты. Активисты "Волонтерской Роты Центрального Района" тоже приняли участие в экологической акции.

Ранее на Piter.tv: парк "Сосновка" приведут в порядок в 2023 году.

Фото: Телеграм / Центр Новости

Теги: благоустройство, отмыли стены от граффити, посадили кустарники, субботник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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