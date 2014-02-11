В Центральном районе посадили кустарники и очистили стены зданий от надписей

На субботник пришли школьники и студенты.

Сегодня, 15 октября, в Центральном районе прошел субботник. "Автопарк №1 "Спецтранс" организовал работу пунктов раздельного сбора отходов, пункты приема батареек и макулатуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Жители города посадили кустарники, убрали опавшую листву и помогли коммунальщикам отмыть стены домов от граффити.

Добавили еще немного зелени - высадили саженцы японской спиреи. Пресс-служба администрации Центрального района

На субботник пришли школьники и студенты. Активисты "Волонтерской Роты Центрального Района" тоже приняли участие в экологической акции.

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Фото: Телеграм / Центр Новости