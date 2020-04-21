Парк "Сосновка" приведут в порядок в 2023 году

На участке "Шахматного клуба" установят скамейки и уличную мебель.

В парке "Сосновка" проведут работы по благоустройству территории. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Зона отдыха станет еще комфортнее к лету 2023 года. На участке "Шахматного клуба" установят скамейки и уличную мебель, обновят покрытие.

Заказчиком проекта выступает СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства". Выполнять работы будет ООО "Сириус". Реконструкция будет завершена до 31 мая 2023 года.

Ранее на Piter.tv: в Лебяжьем открылся новый парк.

Фото: ВКонтакте / Парк "Сосновка" в Санкт-Петербурге (Екатерина Павлова)