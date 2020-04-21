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Парк "Сосновка" приведут в порядок в 2023 году
Сегодня, 13:16
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Парк "Сосновка" приведут в порядок в 2023 году

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На участке "Шахматного клуба" установят скамейки и уличную мебель.

В  парке "Сосновка" проведут работы по благоустройству территории. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Зона отдыха станет еще комфортнее к лету 2023 года. На участке "Шахматного клуба" установят скамейки и уличную мебель, обновят покрытие. 

Заказчиком проекта выступает СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства".  Выполнять работы будет  ООО "Сириус". Реконструкция будет завершена до 31 мая 2023 года.

Ранее на Piter.tv: в Лебяжьем открылся новый парк.

Фото: ВКонтакте / Парк "Сосновка" в Санкт-Петербурге (Екатерина Павлова)

Теги: благоустройство, досуг, ооо сириус, парк, парк сосновка, скамейки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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