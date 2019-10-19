В Петербурге стартовал осенний месячник по благоустройству

В уборке города поучаствуют все коммунальные, дорожные, садово-парковые службы, комитеты и районы.

2 октября в Петербурге стартовал традиционный осенний месячник по благоустройству. Об этом рассказал вице-губернатор Евгений Разумишкин.

По словам чиновника, в уборке города поучаствуют все коммунальные, дорожные, садово-парковые службы, комитеты и районы.

Планируется уборка дворов от опадающей листвы, территорий вокруг социальных объектов и магазинов, дорог, тротуаров и пешеходных зон. Садовники высадят более 5 тыс. деревьев, почти 25 тыс. кустарников и 232 тыс. цветов.

К месячнику по благоустройству может присоединиться любой желающий. Завершит традицию "Добрый субботник", который пройдет 21 октября.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге стартовала осенняя кампания по высадке деревьев.

Фото: пресс-служба вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина