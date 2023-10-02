Осенний месячник по благоустройству стартовал в Петербурге

Жилищный комитет Северной столицы уже сформировал адресный перечень работ, в которых могут поучаствовать петербуржцы.

В Петербурге 1 октября начался осенний месячник по благоустройству. В нем участвуют городские ведомства и коммунальные службы, дорожные и садово-парковые предприятия, организации, отраслевые исполнительные органы власти, районные администрации и жители. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Жилищный комитет Северной столицы уже сформировал адресный перечень работ, в которых могут поучаствовать петербуржцы. В ходе осеннего месячника благоустройства планируется привести в порядок более 280 млн "квадратов" территорий, а центральным событием станет День благоустройства 19 октября.

День благоустройства – наш традиционный общегородской субботник. Чистый город – это комфортный город, а осенняя уборка – это забота не только коммунальных служб, но и всех жителей, кто искренне любит свой город и заботится о нем. Сообща сделаем Петербург ухоженным и уютным. Губернатор Петербурга

В ходе месячника предприятия комитета по благоустройству Петербурга приведут в порядок 57 млн "квадратов" дорог, включая проезжую часть, тротуары и пешеходные зоны. Будет задействовано свыше 1 тыс. дворников и более 1,1 тыс. единиц техники. Предстоит вымыть 1,3 тыс. остановок, устранить дефекты покрытий проезжей части и тротуаров на площади 55 тыс. "квадратов". С шампунем помоют около 1,1 тыс. улиц.

Садовникам предстоят санитарная прочистка крон деревьев, уход за газонами и дорожками, стрижка живых изгородей. Планируется посадить свыше 5,5 тыс. деревьев, почти 26 тыс. кустарников, порядка 270 тыс. луковичных цветов.

Ранее мы рассказывали о том, что более 100 общественных пространств благоустраивают в Ленобласти.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга