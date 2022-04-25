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В Петербурге стартовала осенняя кампания по высадке деревьев
Сегодня, 22:16
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В Петербурге стартовала осенняя кампания по высадке деревьев

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Специалисты и петербуржцы озеленят Воронцовский сквер, сад Нева, Заневский парк и другие территории.

Комитет по благоустройству Петербурга начинает осеннюю кампанию по высадке деревьев совместно с жителями. Об этом рассказали в Смольном 26 сентября.

Специалисты и петербуржцы озеленят Воронцовский сквер, сад Нева, Заневский парк и другие территории 10 тыс. деревьев и 95 тыс. кустарников. На осень запланировано 58 видов и сортов деревьев. В их числе липы, клены, каштаны, черемухи, пихты.

Присоединиться к кампании получится по предварительной записи. Даты и адреса посадок опубликованы на сайте Комитета по благоустройству Северной столицы. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев приглашают обсудить благоустройство парка Малиновка.

Фото: Piter.TV

Теги: высадка деревьев, комитет по благосутстройству
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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