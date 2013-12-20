Петербуржцев приглашают обсудить благоустройство парка Малиновка

Работы намерены начать в 2025 году.

Обсуждения благоустройства парка Малиновка выходят на второй этап. На этот раз встретиться с проектировщиками предлагают жителям квартала "Ржевка-Пороховые". Об этом сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.

Районные власти готовы взаимодействовать с местными жителями, чтобы в конечном итоге была выбрана концепция, которая отвечала бы запросам горожан. Встреча с проектировщиком пройдёт во вторник, 12 сентября, в молодёжном центре "Квадрат".

Известно, что реконструкцию парка намерены начать в 2025 году.

Ранее мы сообщили о том, что строительство трассы М-7 над Удельным парком отложили на три года.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района