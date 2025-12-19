Жилой квартал Приморского района осветили почти 160 фонарей

После модернизации стали безопаснее пешеходные маршруты и подходы к социальным объектам.

В жилом квартале Приморского района Петербурга, ограниченном 2-й Никитинской улицей, улицей Репищева, Вербной и Главной улицами, достроили систему наружного освещения. По заказу ГКУ "Управление заказчика" установили 120 металлических опор, а также смонтировали 157 светодиодных светильников.

Как сообщили в городском комитете по энергетике, после модернизации стали безопаснее пешеходные маршруты и подходы к социальным объектам. Особое внимание уделили рекреационной зоне: фонари установлены по периметру холма Коломяги.

На территории района до конца года завершат реконструкцию освещения на улице 3-я линия 1-й половины.

Видео: комитет по энергетике Петербурга