Сегодня, 10:58
Жилой квартал Приморского района осветили почти 160 фонарей

После модернизации стали безопаснее пешеходные маршруты и подходы к социальным объектам.

В жилом квартале Приморского района Петербурга, ограниченном 2-й Никитинской улицей, улицей Репищева, Вербной и Главной улицами, достроили систему наружного освещения. По заказу ГКУ "Управление заказчика" установили 120 металлических опор, а также смонтировали 157 светодиодных светильников. 

Как сообщили в городском комитете по энергетике, после модернизации стали безопаснее пешеходные маршруты и подходы к социальным объектам. Особое внимание уделили рекреационной зоне: фонари установлены по периметру холма Коломяги. 

На территории района до конца года завершат реконструкцию освещения на улице 3-я линия 1-й половины. 

Ранее мы рассказывали о том, что на набережной реки Фонтанки установили 23 современных фонаря. 

Видео: комитет по энергетике Петербурга 

