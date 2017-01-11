В двух районах Петербурга завершили строительство наружного освещения

Речь идет о сквере Юрия Инге и Квартале №5.

В сквере Юрия Инге в Петродворцовом районе и Квартале №5 Невского района завершено строительство наружного освещения. Об этом сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

Вопросы о необходимости устройства наружного освещения в сквере и микрорайоне озвучили горожане на личных приемах. Их проводил глава Северной столицы, который после этих запросов поручил энергетикам завершить работы до начала осенне-зимнего периода.

В Квартале №5, ограниченном Шлиссельбургским проспектом, улицами Прибрежная, Караваевская и Дмитрия Устинова, установили 117 опор и 167 светодиодных светильников. Для передачи электроэнергии проложили 4,3 тыс. метров кабельной линии.

В сквере Юрия Инге появились 22 светодиодных светильника на 22 архитектурных опорах, подчеркивающих исторический облик Петербурга. Под землей проложили более 1 километра кабельной линии.

Отмечается, что в этом году будут освещены 24 квартала, 35 улиц и магистралей, 14 парков, садов, скверов и свыше 200 детских и спортивных площадок.

Ранее мы рассказывали о том, что строительство освещения от Мурманского шоссе до въезда в Шлиссельбург завершается.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга