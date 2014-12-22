Строительство освещения от Мурманского шоссе до въезда в Шлиссельбург завершается

К концу октября зажгутся почти 200 новых светильников.

От Мурманского шоссе до въезда в Шлиссельбург заканчивается строительство освещения. К концу октября зажгутся почти 200 новых светильников, рассказали в дорожном комитете Ленобласти 9 сентября.

Большая часть уже установлена, в настоящее время специалисты тянут провода для подключения. В нескольких местах процесс затруднили найденные в земле трубы.

По всему региону за год построят почти 60 километров новых линий электроосвещения. Все оснащены системой автоматического управления. Самые крупные стройки – восемь деревень в Бокситогорском районе и пять поселков с деревней в Приозерском районе.

Ранее на Piter.TV: строительство наружного освещения стартовало в саду "Нева".

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти