В квартале Московского района у площади Победы установили 71 светильник

Ранее объект освещали 26 устаревших ламп.

В квартале Московского района Петербурга, который ограничен Варшавской и Краснопутиловской улицами, улицей Галстяна и площадью Победы, завершилась реконструкция освещения. Об этом рассказал городской комитет по энергетике 16 октября.

В ходе модернизации специалисты установили 71 современный светодиодный светильник. Ранее объект освещали 26 устаревших ламп. Особое внимание уделили опорам: большая часть из них оснащена специальным складным механизмом, что позволяет наклонять верхушку к земле. Фонари можно обслуживать без использования автовышки.

Доля светодиодного освещения на территории района достигла почти 74%. В настоящее время заканчиваются работы в квартале в границах улиц Ленсовета и Типанова, Алтайской улицы и Демонстрационного проезда.

Ранее на Piter.TV: жилой квартал в Парголово осветили почти 300 новых фонарей.

Фото: пресс-служба Смольного