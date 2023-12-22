Как обновленное наружное освещение в Петербурге проходило испытание морозами

В новогодние и рождественские праздники дежурят 70 бригад, 210 сотрудников, оснащенных 39 единицами спецтехники.

Модернизированное освещение Петербурга прошло проверку морозами. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Петербург – самый северный мегаполис, и он должен быть готов к любым изменениям погоды. Модернизация наружного освещения, которую мы масштабно и поэтапно проводим с 2019 года, позволяет обеспечить выполнение одной из приоритетных программ – сделать город светлым и безопасным. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В 2023 году специалисты "Ленсвета" проложили 360 километров изолированного провода, который скручивают в жгут, благодаря чему исключено возникновение короткого замыкания и образования наледи. Кроме того, установлено 25 тыс. светодиодных фонарей.

В новогодние и рождественские праздники дежурят 70 бригад, 210 сотрудников, оснащенных 39 единицами спецтехники.

Ранее мы рассказывали о том, что освещение Беговой улицы в Петербурге модернизировали.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга