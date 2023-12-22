Освещение Беговой улицы в Петербурге модернизировали

На участке от улицы Савушкина до Школьной улицы смонтировано 19 светодиодных светильников и 16 металлических опор.

На участке от улицы Савушкина до Школьной улицы смонтировано 19 светодиодных светильников и 16 металлических опор. Кроме того, проложено 800 метров кабельной линии, сообщили в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга.

Освещение на Беговой улице впервые появилось в 1991 году. Она расположена рядом с одноименной станцией метро и городским парком 300-летия. С качественной системой освещения, исполненной из отечественного оборудования, объект стал более безопасным и комфортным как для пешеходов, так и для водителей.

Ранее мы рассказывали о том, что на центральной аллее Конногвардейского бульвара установили фонари.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга