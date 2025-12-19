  1. Главная
Сегодня, 9:27
143
Модернизация наружного освещения стартовала на одной из старейших улиц Кронштадта

На 37 чугунных опорах специалисты "Ленсвета" установят 56 светодиодных светильников.

На старейшей Макаровской улице в Кронштадте начали модернизацию наружного освещения. Протяженность объекта составляет 1 километр, сообщили в комитете по энергетике Петербурга. 

На 37 чугунных опорах специалисты "Ленсвета" установят 56 светодиодных светильников. Новая система освещения снизит потребление электроэнергии в 3,7 раза. Для обеспечения безопасности теплый свет на проезжей части будет контрастировать с ярким белым светом на пешеходных переходах. Завершат работы с восстановлением благоустройства в мае. 

Ранее мы рассказывали о том, что на тротуарах от Гражданского проспекта до улицы Руставели установили 224 фонаря. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

