Модернизация наружного освещения стартовала на одной из старейших улиц Кронштадта

На старейшей Макаровской улице в Кронштадте начали модернизацию наружного освещения. Протяженность объекта составляет 1 километр, сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

На 37 чугунных опорах специалисты "Ленсвета" установят 56 светодиодных светильников. Новая система освещения снизит потребление электроэнергии в 3,7 раза. Для обеспечения безопасности теплый свет на проезжей части будет контрастировать с ярким белым светом на пешеходных переходах. Завершат работы с восстановлением благоустройства в мае.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга