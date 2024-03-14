  1. Главная
Сегодня, 10:58
87
На улице Зосимова в Кронштадте модернизировали освещение

На объекте количество источников света выросло в 2,5 раза.

В Кронштадте на улице Зосимова завершена модернизация наружного освещения. Вдоль проезжей части, которая соединяет улицы Восстания и Мартынова, установлена 51 чугунная опора, 102 фонаря на них укомплектованы светодиодными матрицами, сообщили в комитете по энергетике Петербурга. 

Декоративные опоры вписаны в архитектурный ландшафт. На объекте количество источников света выросло в 2,5 раза. 

Обновленные источники света обеспечивают равномерное покрытие проезжей части и тротуара, что заметно повышает уровень безопасности в вечернее и ночное время. 

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Сейчас Кронштадт освещают 4,3 тыс. фонарей, 84% из них – светодиодные. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Дерптском сквере стартовала реконструкция наружного освещения. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: кронштадт, освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

