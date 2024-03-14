На улице Зосимова в Кронштадте модернизировали освещение

На объекте количество источников света выросло в 2,5 раза.

В Кронштадте на улице Зосимова завершена модернизация наружного освещения. Вдоль проезжей части, которая соединяет улицы Восстания и Мартынова, установлена 51 чугунная опора, 102 фонаря на них укомплектованы светодиодными матрицами, сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

Декоративные опоры вписаны в архитектурный ландшафт. На объекте количество источников света выросло в 2,5 раза.

Обновленные источники света обеспечивают равномерное покрытие проезжей части и тротуара, что заметно повышает уровень безопасности в вечернее и ночное время. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Сейчас Кронштадт освещают 4,3 тыс. фонарей, 84% из них – светодиодные.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга