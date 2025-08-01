В Дерптском сквере стартовала реконструкция наружного освещения

Реконструкция наружного освещения началась в Дерптском сквере, который расположен на углу Рижского проспекта и Дерптского переулка. Об этом сообщили в комитете по энергетике Петербурга.
Специалисты "Ленсвета" установят шесть светильников на шести архитектурных опорах. А 358 метров кабеля проложат в земле, что повысит надежность работы оборудования.
Сквер является востребованным местом для отдыха жителей, в непосредственной близости находятся школа и музеи. Впервые там появилось освещение в 2003 году.
Работы завершатся осенью 2025 года.
Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Юрия Гагарина завершили модернизацию освещения.
Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга
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