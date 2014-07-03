В жилом квартале у сквера Коммуны в Колпино появится освещение

Окончание строительства запланировано на август следующего года.

В жилом квартале у сквера Коммуны в Колпино появится наружное освещение. Об этом 2 августа рассказали в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Работы по строительству наружного освещения в жилом квартале, расположенном в границах улиц Коммуны, Финляндской, Карла Маркса и проспекта Ленина, ведутся с опережением графика. Будут освещены пешеходные дорожки, включая проходы к Детскому саду №1 и другим социальным объектам.

В настоящее время по заказу СПб ГКУ "Управление заказчика" на объекте ведется установка 43 опор, на которых разместят 57 светодиодных светильников. Следующим этапом станет прокладка кабельной линии почти в 2 километра для передачи электроэнергии. После проведения земляных работ специалисты восстановят нарушенное благоустройство.

Окончание строительства запланировано на август следующего года.

Ранее на Piter.TV: Институтский переулок получил новую систему освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга