  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:28
96
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В жилом квартале у сквера Коммуны в Колпино появится освещение

0 0

Окончание строительства запланировано на август следующего года.

В жилом квартале у сквера Коммуны в Колпино появится наружное освещение. Об этом 2 августа рассказали в пресс-службе городского комитета по энергетике. 

Работы по строительству наружного освещения в жилом квартале, расположенном в границах улиц Коммуны, Финляндской, Карла Маркса и проспекта Ленина, ведутся с опережением графика. Будут освещены пешеходные дорожки, включая проходы к Детскому саду №1 и другим социальным объектам. 

В настоящее время по заказу СПб ГКУ "Управление заказчика" на объекте ведется установка 43 опор, на которых разместят 57 светодиодных светильников. Следующим этапом станет прокладка кабельной линии почти в 2 километра для передачи электроэнергии. После проведения земляных работ специалисты восстановят нарушенное благоустройство.       

Окончание строительства запланировано на август следующего года.

Ранее на Piter.TV: Институтский переулок получил новую систему освещения. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Теги: колпино, комитет по энергетике петербурга, наружное освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии