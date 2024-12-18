В сквере у Театра юных зрителей имени Брянцева обновили освещение

Вдоль аллей установили 222 светодиодных светильника на 180 чугунных опорах высотой 5 метров.

На территории сада Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева в Петербурге завершилась реконструкция наружного освещения. Об этом 18 декабря рассказали в городском комитете по энергетике.

Вдоль аллей установили 222 светодиодных светильника на 180 чугунных опорах высотой 5 метров. Также проложено 6,6 километров кабельной линии.

Освещение получили прогулочные зоны, территории восьми детских площадок, пространства отдыха со скамейками, вымощенная главная пешеходная зона. Количество светильников увеличилось в два раза. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Кроме того, заменено оборудование художественной подсветки памятника А. С. Грибоедову, который расположен в начале аллеи.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Луначарского модернизировали систему освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга