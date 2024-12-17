На проспекте Луначарского модернизировали систему освещения

На металлических опорах установили 738 светодиодных фонарей.

На проспекте Луначарского, который находится в Выборгском и Калининском районах Петербурга, завершилась реконструкция наружного освещения. Об этом 17 декабря сообщили в Смольном.

На магистрали протяженностью 7 километров, проходящей от Выборгского шоссе до улицы Руставели, полностью обновили электротехническое оборудование и несущие конструкции. На металлических опорах установили 738 светодиодных фонарей. Также на участках, где была техническая возможность, демонтировали воздушные провода и проложили подземные кабели.

В масштабной программе модернизации наружного освещения, которую мы реализуем в соответствии с 10 приоритетами развития Петербурга, особое внимание уделяется проектам комплексной реконструкции оборудования на крупных магистралях и отдельных улицах, в жилых кварталах, в зеленых зонах и общественных пространствах. Равномерное надежное освещение повышает безопасность на дорогах, обеспечивает комфортную среду для петербуржцев и гостей города. Благодаря нашей программе уже 57% всех городских фонарей заменены на светодиодные. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что за год в Петербурге заменили 25 тыс. устаревших фонарей.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга