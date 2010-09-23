В Сестрорецке обновили освещение на площади 19 гектаров

В результате вместо 150 фонарей 1980-х годов установили 431 светодиодный светильник.

В двух кварталах Сестрорецка и в сквере Почетных жителей завершена реконструкция наружного освещения. Работы затронули участок в границах Приморского шоссе, Транспортной улицы, улицы Инструментальщиков, Гагаринской улицы и Гагаринской набережной. Обновление охватило территорию общей площадью 19 гектаров, рассказали в петербургском комитете по энергетике 3 сентября.

В результате вместо 150 фонарей 1980-х годов установили 431 светодиодный светильник на 323 металлических опорах. Более качественное освещение получили школа, два детских сада и 10 спортивных и детских площадок. На футбольном поле возле улицы Инструментальщиков смонтировали восемь прожекторов.

До конца осени в городе планируется завершить модернизацию в микрорайоне между Дубковским шоссе, Игрушечным переулком, улицами Воскова, Мосина и Водосливным каналом.

Ранее на Piter.TV: особняк Захара Мишукова получил художественную подсветку.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга