На набережной реки Мойки появилось современное освещение

Светодиодное освещение является менее затратным.

Участки набережной реки Мойки получили новое светодиодное освещение. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Речь идет об участках от Певческого моста до Фонарного моста и от Храповицкого моста до Корабельного моста. В общей сложности установлено 111 светодиодных светильников. Показатели освещенности улучшились, при этом потребление электроэнергии снизится почти в 2 раза. В пресс-службе отметили, что благодаря лучшей видимости дорожной разметки и обстановки водители не так сильно утомляются и, как следствие, реже попадают в ДТП.

Кроме того, обслуживать светодиодные светильники гораздо проще.

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Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"