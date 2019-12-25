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На набережной реки Мойки появилось современное освещение
Сегодня, 10:35
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На набережной реки Мойки появилось современное освещение

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Светодиодное освещение является менее затратным.

Участки набережной реки Мойки получили новое светодиодное освещение. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет". 

Речь идет об участках от Певческого моста до Фонарного моста и от Храповицкого моста до Корабельного моста. В общей сложности установлено 111 светодиодных светильников. Показатели освещенности улучшились, при этом потребление электроэнергии снизится почти в 2 раза. В пресс-службе отметили, что благодаря лучшей видимости дорожной разметки и обстановки водители не так сильно утомляются и, как следствие, реже попадают в ДТП. 

Кроме того, обслуживать светодиодные светильники гораздо проще. 

Ранее Piter.TV писал о том, что на Марсово поле вернулись 16 исторических фонарей. 

Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

Теги: набережная мойки, освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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