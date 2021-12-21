На Марсово поле вернулись 16 исторических фонарей

Долгое время фонари не могли реставрировать, потому что они не числились на балансе ни одной организации.

Во вторник, 21 декабря, на Марсово поле вернулись 16 исторических отреставрированных фонарей. Фонари-торшеры украшали Благовещенский мост с 1855 года. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Долгое время фонари не могли реставрировать, потому что они не числились на балансе ни одной организации. В 2017 году их передали "Ленсвету". Спустя два года реставрации, фонарям воссоздали бронзовые навершия плафонов. Внутри светильников установили укрепляющие каркасы. Они установлены на новые железобетонные фундаменты, компенсирующие ветровую нагрузку.

По словам председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга Сергея Макарова, советские фонари решили оставить, потому что это "дух времени". В земле проложили сети и установили 109 опор, вдоль здания также появились новые опоры.

Новое освещение получила и расположенная рядом с Марсовым полем Суворовская площадь. Сети уличного освещения убраны в землю, демонтированы подвесные светильники. Теперь ничто не искажает открыточный вид на Троицкий мост и Марсово поле.

Ранее специалисты начали реконструировать наружное освещение на Марсовом поле.

Фото: Piter.tv

