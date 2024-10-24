На улице Васенко завершили реконструкцию наружного освещения

До настоящего времени темным был участок рядом с колледжем, от Кондратьевского проспекта до Лабораторной улицы.

Улицу Васенко осветили 42 фонаря нового поколения. Вдоль проезжей части энергетики установили 21 опору, рассказали в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга.

Для электроснабжения светодиодных светильников проложили 1,4 километра кабельных линий. Это защитит коммуникации от сильного ветра и улучшит вид городского пространства днем. До настоящего времени темным был участок рядом с колледжем, от Кондратьевского проспекта до Лабораторной улицы.

Отмечается, что в 2024 году построят и обновят освещение в 24 кварталах, на 35 улицах и магистралях, в 14 парках, садах и скверах.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге "Военмех" получил подсветку.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга