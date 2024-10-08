Новые фонари осветили Варшавскую улицу

Вдоль магистрали 228 устаревших натриевых ламп заменили на 504 современных светодиодных энергосберегающих фонаря.

На Варшавской улице протяженностью 4,5 километра завершилась реконструкция наружного освещения. Вдоль магистрали 228 устаревших натриевых ламп заменили на 504 современных светодиодных энергосберегающих фонаря. А более 13 километров кабельных линий проложили в земле, сообщили в комитете по энергетике Петербурга 8 октября.

Отмечается, что над 20 пешеходными переходами размещены более контрастные фонари, и это позволяет усилить внимание водителей на зоны повышенной опасности. По итогам работ количество светильников увеличилось более чем в два раза.

В целом за 5 лет территория Московского района стала светлее на 7 тыс. фонарей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Воскресенском сквере установили чугунные фонари.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга