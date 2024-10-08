Новые фонари осветили Варшавскую улицу

На Варшавской улице протяженностью 4,5 километра завершилась реконструкция наружного освещения. Вдоль магистрали 228 устаревших натриевых ламп заменили на 504 современных светодиодных энергосберегающих фонаря. А более 13 километров кабельных линий проложили в земле, сообщили в комитете по энергетике Петербурга 8 октября.
Отмечается, что над 20 пешеходными переходами размещены более контрастные фонари, и это позволяет усилить внимание водителей на зоны повышенной опасности. По итогам работ количество светильников увеличилось более чем в два раза.
В целом за 5 лет территория Московского района стала светлее на 7 тыс. фонарей.
Ранее мы рассказывали о том, что в Воскресенском сквере установили чугунные фонари.
Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга
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