В Невском районе завершили модернизацию освещения на улице Ольги Берггольц

Специалисты "Ленсвета" заменили устаревшие железобетонные опоры на современные металлические.

В Невском районе Петербурга завершена реконструкция системы наружного освещения на улице Ольги Берггольц. Работы проводились на участке от проспекта Обуховской обороны до границ территории Октябрьской железной дороги. Общая протяжённость обновлённого участка составила около 2 километров, рассказали в Смольном.

Специалисты "Ленсвета" заменили устаревшие железобетонные опоры на современные металлические. Установлено 63 новые опоры и 70 энергоэффективных светодиодных фонарей с увеличенным сроком службы. Кроме того, около 90% коммуникаций было проложено под землёй, что позволило избавиться от лишних проводов и улучшить внешний вид улицы.

Западный участок улицы Ольги Берггольц обеспечивает подъезд к нескольким промышленным предприятиям, расположенным рядом с железной дорогой. Остальная часть улицы проходит в жилой зоне, где находятся социальные учреждения, административные здания, парки и скверы.

Ранее на улице Руднева полностью обновили систему наружного освещения.

Фото: Смольный

Видео: Комитет по энергетике