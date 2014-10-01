  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
17 сентября, 11:49
460
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Реконструкция наружного освещения стартовала на улице Руднева

0 0

Вдоль проезжей части специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" установят 71 светильник, 59 опор.

На улице Руднева в Выборгском районе началась реконструкция наружного освещения, рассказали в комитете по энергетике Петербурга 17 сентября. 

Вдоль проезжей части специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" установят 71 светильник, 59 опор. Кабельные линии протяженностью в 3,2 километра проложат в земле. 

Улица Руднева проходит в границах пяти кварталов. На ней, в сравнении с существующей системой освещения, количество фонарей увеличится в 1,2 раза – на объекте станет безопаснее и комфортнее в вечернее время. 

Ранее на Piter.TV: строительство наружного освещения стартовало в саду "Нева". 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: наружное освещение, улица руднева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии