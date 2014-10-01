Реконструкция наружного освещения стартовала на улице Руднева

На улице Руднева в Выборгском районе началась реконструкция наружного освещения, рассказали в комитете по энергетике Петербурга 17 сентября.
Вдоль проезжей части специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" установят 71 светильник, 59 опор. Кабельные линии протяженностью в 3,2 километра проложат в земле.
Улица Руднева проходит в границах пяти кварталов. На ней, в сравнении с существующей системой освещения, количество фонарей увеличится в 1,2 раза – на объекте станет безопаснее и комфортнее в вечернее время.
Ранее на Piter.TV: строительство наружного освещения стартовало в саду "Нева".
Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга
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