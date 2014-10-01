Реконструкция наружного освещения стартовала на улице Руднева

Вдоль проезжей части специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" установят 71 светильник, 59 опор.

На улице Руднева в Выборгском районе началась реконструкция наружного освещения, рассказали в комитете по энергетике Петербурга 17 сентября.

Вдоль проезжей части специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" установят 71 светильник, 59 опор. Кабельные линии протяженностью в 3,2 километра проложат в земле.

Улица Руднева проходит в границах пяти кварталов. На ней, в сравнении с существующей системой освещения, количество фонарей увеличится в 1,2 раза – на объекте станет безопаснее и комфортнее в вечернее время.

Ранее на Piter.TV: строительство наружного освещения стартовало в саду "Нева".

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга