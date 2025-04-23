На Римского-Корсакова установили светодиодные светильники

Специалисты смонтировали 131 светодиодный светильник мощностью 150 Вт каждый.

На проспекте Римского-Корсакова в Петербурге завершили работы по модернизации системы наружного освещения протяженностью более 2 километра. Улицу оснастили подвесными светильниками, сообщили в городском комитете по энергетике 23 апреля.

Фонари на проспекте с 1966 года находятся в управлении ГБУ "Ленсвет". Последняя реконструкция на объекте проводилась в 2007 году. Специалисты смонтировали 131 светодиодный светильник мощностью 150 Вт каждый. Так, применение таких источников света обеспечит существенную экономию, сократив потребление электроэнергии как минимум в 1,5 раза.

В Адмиралтейском районе в рамках реализации приоритетного городского проекта по замене натриевых светильников на светодиодные заменят свыше 1,2 тыс. фонарей.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Седова установили 478 новых светильников.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга