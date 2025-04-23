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На Римского-Корсакова установили светодиодные светильники

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Специалисты смонтировали 131 светодиодный светильник мощностью 150 Вт каждый.

На проспекте Римского-Корсакова в Петербурге завершили работы по модернизации системы наружного освещения протяженностью более 2 километра. Улицу оснастили подвесными светильниками, сообщили в городском комитете по энергетике 23 апреля. 

Фонари на проспекте с 1966 года находятся в управлении ГБУ "Ленсвет". Последняя реконструкция на объекте проводилась в 2007 году. Специалисты смонтировали 131 светодиодный светильник мощностью 150 Вт каждый. Так, применение таких источников света обеспечит существенную экономию, сократив потребление электроэнергии как минимум в 1,5 раза. 

В Адмиралтейском районе в рамках реализации приоритетного городского проекта по замене натриевых светильников на светодиодные заменят свыше 1,2 тыс. фонарей. 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Седова установили 478 новых светильников. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: освещение, проспект римского-корсакова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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