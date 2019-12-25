В Ломоносове на Морской улице установили 90 новых фонарей

Работы прошли на объекте протяженностью 3 километра.

В Ломоносове на Морской улице установили 90 светодиодных фонарей. Работы прошли на объекте протяженностью 3 километра от Дворцового проспекта до Ораниенбаумского шоссе, сообщили в Смольном.

Такие фонари обеспечивают равномерное освещение дороги. Контрастным светом выделены шесть пешеходных переходов.

Такие фонари обеспечивают не только комфорт и безопасность для жителей, но и экономию бюджета города. Она составляет порядка 100 млн рублей в год. Сегодня в Петербурге доля светодиодных фонарей составляет уже 62%. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Рядом с улицей много мест притяжения не только жителей района, но и всего города.

Ранее мы рассказывали о том, что на Софийской улице завершена модернизация уличного освещения.

Фото: пресс-служба Смольного