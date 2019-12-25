  1. Главная
Сегодня, 14:44
В Ломоносове на Морской улице установили 90 новых фонарей

Работы прошли на объекте протяженностью 3 километра.

В Ломоносове на Морской улице установили 90 светодиодных фонарей. Работы прошли на объекте протяженностью 3 километра от Дворцового проспекта до Ораниенбаумского шоссе, сообщили в Смольном. 

Такие фонари обеспечивают равномерное освещение дороги. Контрастным светом выделены шесть пешеходных переходов. 

Такие фонари обеспечивают не только комфорт и безопасность для жителей, но и экономию бюджета города. Она составляет порядка 100 млн рублей в год. Сегодня в Петербурге доля светодиодных фонарей составляет уже 62%. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Рядом с улицей много мест притяжения не только жителей района, но и всего города. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Софийской улице завершена модернизация уличного освещения. 

Фото: пресс-служба Смольного 

