В Ломоносове на Морской улице установили 90 новых фонарей

В Ломоносове на Морской улице установили 90 светодиодных фонарей. Работы прошли на объекте протяженностью 3 километра от Дворцового проспекта до Ораниенбаумского шоссе, сообщили в Смольном.
Такие фонари обеспечивают равномерное освещение дороги. Контрастным светом выделены шесть пешеходных переходов.
Такие фонари обеспечивают не только комфорт и безопасность для жителей, но и экономию бюджета города. Она составляет порядка 100 млн рублей в год. Сегодня в Петербурге доля светодиодных фонарей составляет уже 62%.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Рядом с улицей много мест притяжения не только жителей района, но и всего города.
Фото: пресс-служба Смольного
