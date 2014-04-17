На Софийской улице завершена модернизация уличного освещения

На 20-километровой магистрали теперь работает 2 646 энергоэффективных фонарей.

В Санкт-Петербурге полностью обновили систему наружного освещения на Софийской улице. Здесь заменили старые натриевые лампы на современные светодиодные светильники. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

На 20-километровой магистрали теперь работает 2 646 энергоэффективных фонарей, обеспечивающих равномерное освещение проезжей части, тротуаров и велосипедной дорожки. Особое внимание уделили безопасности пешеходов: на 22 переходах установлено контрастное освещение, которое помогает водителям заранее оценить дорожную ситуацию.

Работы проходили в два этапа. На первом, завершённом в 2023 году, модернизировали участок от улицы Салова до КАД. На втором, в 2025 году, новые светильники смонтировали от кольцевой автодороги до Заводского проспекта. Часть оборудования установили на 20-метровых опорах, что потребовало специальных технических навыков и точной регулировки механизмов.

Проект стал частью городской программы по переходу на светодиодное освещение, которая действует с 2019 года. Её цель — повысить энергоэффективность и создать более комфортную и безопасную городскую среду.

Видео: Telegram/ Комитет по энергетике