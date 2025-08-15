В историческом районе "Пороховые" начали устанавливать опоры для фонарей

На Сосновском проспекте расположены подходы к общественно-значимым объектам.

В Красногвардейском районе Петербурга началось строительство системы освещения на Сосновском проспекте. Объект протяженностью 900 метров соединяет Рябовское шоссе и реку Лапку по границе Ржевского лесопарка.

Как рассказали в Комитете по энергетике, здесь установят 22 светильника на 21 опоре. Для передачи электроэнергии более 1 км кабельной линии энергетики проложат в земле и смонтируют 690 м воздушной линии. Сейчас идёт установка опор освещения.

На Сосновском проспекте расположены подходы к общественно-значимым объектам: Охтинскому учебно-опытному лесхозу Лесотехнического университета, спортивному комплексу, стадиону для хоккея на траве, смежно проходят Ржевский лесопарк и лыжная трасса Ржевка.

Работы планируется завершить в декабре 2025 года.

Ранее на 6-й Советской улице обновили уличное освещение.

Видео: Telegram/ Комитет по энергетике