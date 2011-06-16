На Мельничной улице завершена реконструкция наружного освещения

Специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" установили 70 светильников на 62 опорах.

В Невском районе на Мельничной улице завершили реконструкцию наружного освещения. Специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" проложили в земле около 1,5 километра кабельной линии и установили 70 светильников на 62 опорах, рассказали 29 октября в пресс-службе Смольного.

Работы прошли на участке от пересечения набережной Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны до Глухоозерского шоссе. Так, почти вся Мельничная улица расположена на территории промзоны. Основная ее часть оставалась без фонарей, теперь освещенность повысилась в три раза.

Ранее на Piter.TV: на улице Васенко завершили реконструкцию наружного освещения.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети Kandinsky 3.1 и носит иллюстративный характер)