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На Мельничной улице завершена реконструкция наружного освещения
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На Мельничной улице завершена реконструкция наружного освещения

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Специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" установили 70 светильников на 62 опорах.

В Невском районе на Мельничной улице завершили реконструкцию наружного освещения. Специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" проложили в земле около 1,5 километра кабельной линии и установили 70 светильников на 62 опорах, рассказали 29 октября в пресс-службе Смольного. 

Работы прошли на участке от пересечения набережной Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны до Глухоозерского шоссе. Так, почти вся Мельничная улица расположена на территории промзоны. Основная ее часть оставалась без фонарей, теперь освещенность повысилась в три раза. 

Ранее на Piter.TV: на улице Васенко завершили реконструкцию наружного освещения. 

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети Kandinsky 3.1 и носит иллюстративный характер) 

Теги: наружное освещение, улица мельничная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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