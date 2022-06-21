В Институтском переулке обновили освещение

В рамках реконструкции на объекте установили 39 светильников и 33 опоры.

В Институтском переулке Выборгского района Петербурга обновили освещение. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике 28 ноября.

В рамках реконструкции на объекте установили 39 светильников и 33 опоры. Для надежности и эстетики кабельные линии были проложены в земле. Оборудование подключено к электроснабжению.

Освещение переулка с 1967 года обеспечивает "Ленсвет". На сегодняшний день уже устарели прошлые железобетонные опоры, воздушные сети и светильники. Участок стал безопаснее для более чем 650 студентов и преподавателей Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова.

Ранее мы рассказывали о начале работ по обновлению освещения в историческом квартале Коломны. На участке установят 120 светильников и шесть прожекторов. В квартале расположены детские сады, школа №234 Адмиралтейского района, творческие мастерские, гостиница.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга