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В историческом квартале Коломны в Петербурге стартовали работы по замене освещения
Сегодня, 21:34
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В историческом квартале Коломны в Петербурге стартовали работы по замене освещения

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Всего установят 120 светильников и шесть прожекторов.

В Петербурге в историческом квартале Коломны, ограниченном Садовой улицей, набережной канала Грибоедова и Английским проспектом, начались работы по обновлению освещения. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 23 ноября.

Всего установят 120 светильников и шесть прожекторов. В квартале расположены детские сады, школа №234 Адмиралтейского района, творческие мастерские, гостиница.

Строители уже приступили к бетонировано закладных деталей фундамента, на который будут установлены опоры освещения. Работы продлятся до сентября 2024 года. 

Функции заказчика выполняет СПб ГКУ "Управление заказчика", подведомственное комитету по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

Ранее на Piter.TV: улицу Зайцева осветили 119 светодиодных фонарей.

Фото: Смольный

Теги: городское освещение, коломна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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