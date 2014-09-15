В историческом квартале Коломны в Петербурге стартовали работы по замене освещения

В Петербурге в историческом квартале Коломны, ограниченном Садовой улицей, набережной канала Грибоедова и Английским проспектом, начались работы по обновлению освещения. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 23 ноября.
Всего установят 120 светильников и шесть прожекторов. В квартале расположены детские сады, школа №234 Адмиралтейского района, творческие мастерские, гостиница.
Строители уже приступили к бетонировано закладных деталей фундамента, на который будут установлены опоры освещения. Работы продлятся до сентября 2024 года.
Функции заказчика выполняет СПб ГКУ "Управление заказчика", подведомственное комитету по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.
Ранее на Piter.TV: улицу Зайцева осветили 119 светодиодных фонарей.
Фото: Смольный
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