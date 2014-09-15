В историческом квартале Коломны в Петербурге стартовали работы по замене освещения

Всего установят 120 светильников и шесть прожекторов.

В Петербурге в историческом квартале Коломны, ограниченном Садовой улицей, набережной канала Грибоедова и Английским проспектом, начались работы по обновлению освещения. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 23 ноября.

Всего установят 120 светильников и шесть прожекторов. В квартале расположены детские сады, школа №234 Адмиралтейского района, творческие мастерские, гостиница.

Строители уже приступили к бетонировано закладных деталей фундамента, на который будут установлены опоры освещения. Работы продлятся до сентября 2024 года.

Функции заказчика выполняет СПб ГКУ "Управление заказчика", подведомственное комитету по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

Ранее на Piter.TV: улицу Зайцева осветили 119 светодиодных фонарей.

Фото: Смольный