В Петербурге в колонию на 4 года отправлена женщина, которая обманула пенсионера на 400 тыс. рублей

Еще удовлетворен иск прокурора в защиту мужчины о компенсации ущерба, причиненного преступлением.

Прокуратура Московского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивистки из Краснодарского края. Ей вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили 27 мая в надзорном ведомстве.

В феврале подсудимая вместе с сообщником обманули 87-летнего жителя Московского района. Мошенники названивали пенсионеру, заявляя, что якобы кто-то пытается взять на него кредит в 7 млн рублей и продать квартиру. Мужчину запугали рассказами о неприятностях, в которые он попадет, если не "обезопасит". Так, потерпевший отдал злоумышленнице накопления в размере 400 тыс. рублей.

Фигурантке назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. А еще удовлетворен иск прокурора в защиту пенсионера о компенсации ущерба, причиненного преступлением.

Ранее мы рассказывали о том, что 77-летняя психиатр из Петербурга отдала мошенникам 32 млн рублей.

Видео, фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга