Экс-сотрудницу транспортной полиции осудили в Петербурге

Фигурантка внесла в материалы уголовного дела ложную информацию о примирении сторон и вынесла постановление о его прекращении.

В Петербурге осуждена бывшая работница транспортной полиции. Об этом 19 ноября рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Суд установил, что фигурантка в 2021 году внесла в материалы уголовного дела ложную информацию о примирении сторон и вынесла постановление о его прекращении, чтобы избежать ответственности за несвоевременное окончание расследования и получить премию. Также женщина подделала подпись прокурора, якобы утвердившего этот процессуальный документ.

Злоумышленнице назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Фото: Piter.TV