Экс-сотрудницу транспортной полиции осудили в Петербурге
Сегодня, 10:51
Фигурантка внесла в материалы уголовного дела ложную информацию о примирении сторон и вынесла постановление о его прекращении.

В Петербурге осуждена бывшая работница транспортной полиции. Об этом 19 ноября рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре. 

Суд установил, что фигурантка в 2021 году внесла в материалы уголовного дела ложную информацию о примирении сторон и вынесла постановление о его прекращении, чтобы избежать ответственности за несвоевременное окончание расследования и получить премию. Также женщина подделала подпись прокурора, якобы утвердившего этот процессуальный документ. 

Злоумышленнице назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

Ранее на Piter.TV: владелец кафе с "паленкой" на Дыбенко предложил полицейским взятку в 100 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

