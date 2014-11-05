Экс-сотрудницу транспортной полиции осудили в Петербурге

В Петербурге осуждена бывшая работница транспортной полиции. Об этом 19 ноября рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Суд установил, что фигурантка в 2021 году внесла в материалы уголовного дела ложную информацию о примирении сторон и вынесла постановление о его прекращении, чтобы избежать ответственности за несвоевременное окончание расследования и получить премию. Также женщина подделала подпись прокурора, якобы утвердившего этот процессуальный документ.
Злоумышленнице назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
