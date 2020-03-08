Петербуржца осудили и оштрафовали за инсценировку кражи автомобиля

Он хотел получить от страховой 4,5 миллиона рублей.

Петербуржец осужден за инсценировку страхового случая – хищение автомобиля – рассказала прокуратура Красногвардейского района.

В суде установлено, что подсудимый Владимир Рынкевич в июне 2019 года обратился в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения по факту хищения застрахованного по КАСКО автомобиля BMW X6 2018 года выпуска. Сумма заявленного ущерба составила более 4,5 млн рублей.

Однако в дальнейшем удалось установить, что за месяц до даты хищения подсудимый припарковал указанный автомобиль в Волхове, откуда была инсценирована кража транспортного средства.

Подсудимый вину признал, добровольно в полном объеме возместил причиненный страховой организации ущерб. Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев со штрафом 50 тысяч рублей.

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Фото: unsplash (Mate Vanyek)