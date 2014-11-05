Названы самые аварийные улицы Петербурга

Рейтинг основан на анализе обращений клиентов в первом квартале 2025 года.

Компания "Ингосстрах" опубликовала рейтинг самых опасных улиц и автомобилей в Санкт-Петербурге, основанный на анализе обращений клиентов в первом квартале 2025 года.

Самым опасным местом по количеству заявляемых ДТП признан Московский проспект. Далее в рейтинге располагаются проспект Энгельса, Пулковское шоссе, Ленинский проспект, набережная Обводного канала, Витебский проспект, проспект Обуховской Обороны и проспект Стачек.

Рассматривая частоту обращений по страховым выплатам, наибольшее число требований по ОСАГО предъявили владельцы автомобилей Kia (9,83% от общего объема заявлений), далее следуют Hyundai (8,83%), Volkswagen (7,94%), Skoda (5,4%), Toyota (4,29%), BMW (4,02%), Ford (3,98%) и Renault (3,94%).

Что касается полиса КАСКО, то чаще остальных за компенсацией обратились владельцы BMW (8,38% всех заявлений), второе место заняли автомобили Skoda (7%), третье — Haval (6,91%). В пятерку лидеров также попали Hyundai (6,63%) и Kia (5,34%).

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге продолжается реализация программы "Невский проспект".

Фото: Pxhere