В Выборге осудили рецидивиста за угоны и вождение в нетрезвом виде

Также ему запрещено управлять транспортными средствами в течение 2 лет 6 месяцев.

Выборгский городской суд вынес приговор в отношении ранее судимого жителя города Владимира Петрищева. Мужчина признан виновным в угоне двух автомобилей, а также в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

Как установило следствие, в июле и августе 2022 года Петрищев, будучи нетрезвым, похитил автомобили "ВАЗ-2102" и "Фольксваген Пассат", оставленные владельцами на улицах Спортивной и Ленинградском шоссе. Во время поездки на Фольксваген Пассат он был задержан сотрудниками ГИБДД в момент движения по улице Приморской. Проверка показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на ранее наложенное административное наказание за аналогичное правонарушение.

Суд, учитывая тяжесть преступлений и рецидив, приговорил Петрищева к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему запрещено управлять транспортными средствами в течение 2 лет 6 месяцев.

Перед судом предстанет петербуржец, разбивший фару на чужом авто на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.tv