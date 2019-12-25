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Перед судом предстанет петербуржец, разбивший фару на чужом авто на Ленинском проспекте
Сегодня, 10:16
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Перед судом предстанет петербуржец, разбивший фару на чужом авто на Ленинском проспекте

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По словам мужчины, в момент преступления у него помутился рассудок.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве 17 марта. 

Следствие утверждает, что в ноябре прошлого года нетрезвый обвиняемый разбил ногой заднюю правую фару автомобиля Volkswagen Polo, который был припаркован около дома 55к1 по Ленинскому проспекту. Жильцы, услышав звон, вызвали правоохранителей. 

По словам мужчины, в момент преступления у него помутился рассудок. Причину содеянного он не может объяснить. Ущерб оценили в 30 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.  

Ранее мы рассказывали о том, что на Ленсовета мужчина разбил стекло автобуса. Ущерб составил почти 80 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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