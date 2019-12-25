Перед судом предстанет петербуржец, разбивший фару на чужом авто на Ленинском проспекте

По словам мужчины, в момент преступления у него помутился рассудок.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве 17 марта.

Следствие утверждает, что в ноябре прошлого года нетрезвый обвиняемый разбил ногой заднюю правую фару автомобиля Volkswagen Polo, который был припаркован около дома 55к1 по Ленинскому проспекту. Жильцы, услышав звон, вызвали правоохранителей.

По словам мужчины, в момент преступления у него помутился рассудок. Причину содеянного он не может объяснить. Ущерб оценили в 30 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что на Ленсовета мужчина разбил стекло автобуса. Ущерб составил почти 80 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV