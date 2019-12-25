В Петербурге осудят иностранца, дважды напавшего на один магазин

Мужчина похитил деньги и сигареты на 79 тысяч рублей.

В Петербурге перед судом предстанет иностранец, обвиняемый в грабеже и разбое. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Следствие полагает, что злоумышленник похитил 10 тысяч рублей с прилавка магазина на проспекте Просвещения, 34а, зная, что продавец физически не сможет ему противостоять. Спустя три недели злоумышленник снова заявился в этот магазин, но прихватил с собой нож. Им разбойник начал угрожать продавцу, требуя деньги из кассового аппарата, но поживился лишь тремя тысячами рублей. Маленькая добыча не устроила грабителя, и он потребовал отдать ему всю табачную продукцию. Из магазина разбойник ушел со 180 пачками и 50 блоками сигарет на общую сумму 79 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрит Выборгский районный суд.

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Фото: Piter.TV