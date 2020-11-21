Неизвестный в черной маске и с пистолетом ограбил офис на Васильевском острове

Добычей разбойника стали муляжи денег.

Около 10 часов утра в субботу, 21 ноября, в офис на Среднем проспекте Васильевского острова ворвался грабитель. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах. В нашу редакцию также попала запись с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, как в помещение врывается мужчина с пистолетом и в маске и требует у сотрудницы офиса деньги. Со слов работницы, обратившейся в полицию после ограбления, злоумышленник угрожал оружием и похитил муляжи 30-35 тысяч рублей и 4 тысячи рублей настоящими деньгами. С добычей грабитель убежал в неизвестном направлении.

Женщина также сообщила, что у мужчины были карие глаза восточного типа, чистая русская речь. Злоумышленник ростом примерно 180 см был одет в синие куртку и джинсы, синюю шапку с серой полосой, черную маску.

Ранее мы писали, что рецидивиста осудили на четыре года за новый грабеж.

Видео: Piter.TV