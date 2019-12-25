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Рецидивиста осудили на четыре года за новый грабеж
Сегодня, 14:51
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himif

Рецидивиста осудили на четыре года за новый грабеж

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Летом мужчина напал на прохожего и отобрал у него вещи и ценности.

В Петербурге осудили рецидивиста Магомеда Джабраилова, повторно признанного виновным в грабеже с применением насилия. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, где 17 ноября поддержали гособвинение по делу.

Суд установил, что в минувшем июне Джабраилов напал на прохожего и ударил по голове. Когда пострадавший мужчина упал на асфальт, злоумышленник похитил у него имущество на сумму свыше 15 тысяч рублей. Грабитель проведет в исправительной колонии общего режима четыре года.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что петербуржец заплатит 160 тысяч рублей за порчу московского трамвая.

Фото: Piter.TV

Теги: грабеж, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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