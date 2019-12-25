Петербуржец заплатит 160 тысяч рублей за порчу московского трамвая

Сам виновник ДТП на суд не явился.

В четверг, 16 ноября, стало известно о том, что в Петербурге осудили горожанина за ДТП с московский трамваем. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Как оказалось, в результате аварии был поврежден трамвай. Его ремонт обошелся в 113 тыс. рублей, а ещё 442 тысячи — величина УТС. Известно, что 400 тысяч выплатила страховая компания горожанина Северной столицы. Однако петербуржец все равно остался должен 160 тысяч рублей.

Виновник ДТП так и не явился в суд.

Ранее мы сообщали о том, что на Сиреневом бульваре женщина порезала ножом 29-летнего знакомого.

Фото:Piter.TV