На Сиреневом бульваре женщина порезала ножом 29-летнего знакомого

Днем 15 ноября в Петербурге задержали 29-летнюю безработную петербурженку, которая ударила ножом 29-летнего знакомого прямо на улице. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на Сиреневом бульваре. Мужчина получил удар ножом в живот. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.
Девушку поместили в изолятор временного содержания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Ранее мы писали, что на Ударников неизвестный ограбил и пырнул ножом двух мужчин.
Фото: pixabay.com
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