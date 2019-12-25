На Сиреневом бульваре женщина порезала ножом 29-летнего знакомого

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Днем 15 ноября в Петербурге задержали 29-летнюю безработную петербурженку, которая ударила ножом 29-летнего знакомого прямо на улице. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Сиреневом бульваре. Мужчина получил удар ножом в живот. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Девушку поместили в изолятор временного содержания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мы писали, что на Ударников неизвестный ограбил и пырнул ножом двух мужчин.

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