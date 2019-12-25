На Ударников неизвестный ограбил и пырнул ножом двух мужчин

Жертвами преступника стали гражданин Азербайджана и житель Петербурга.

В ночь на 15 ноября в Красногвардейском районе Петербурга произошло нападение на двух мужчин – 44-летнего гражданина Азербайджана и 52-летнего жителя Петербурга. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Драка произошла возле дома №33 на проспекте Ударников. В полицию обратилась местная жительница. Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что неизвестный в ходе потасовки достал нож и ранил своих оппонентов. Один из потерпевших получил удар в живот.

После содеянного преступник забрал мобильные телефоны мужчин и скрылся. Раненных увезли в больницу в тяжелом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В розыск объявлен мужчина 28-30 лет, среднего телосложения, ростом 170 см. У него русые волосы. Был одет в черный пуховик.

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Фото: pixabay.com