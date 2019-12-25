Воспитательницу осудили за смерть девочки на площадке в детсаду

Малышка застряла головой между перегородками игрового объекта, пока воспитатель отвлеклась.

Калининский районный суд Петербурга огласил приговор Александре Литвиной, воспитателю детского сада, где в минувшем марте погибла трехлетняя девочка. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности.

Установлено, что в тот роковой мартовский день воспитатель вышла с детьми на игровую площадку детсада на улице Веденеева, но надолго отвлеклась, не обеспечив контроль за малышами. Именно в этот момент одна из воспитанниц повисла между двумя перегородками одного из игровых объектов, застряв головой и не имея возможности высвободиться самостоятельно. В таком положении девочка пробыла почти 9,5 минут и в итоге умерла, получив тупую сочетанную травму головы, шеи и позвоночника. Когда воспитатель заметила застрявшую малышку, было уже поздно.

В суде Литвина полностью признала вину, раскаялась в содеянном. Суд ограничил женщине свободу сроком на два года и лишил права заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет. Гражданский иск признан судом по праву.

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Фото: Piter.TV